В Тюменской области 2 тысячи школьников побывали в мобильных кванториумах

| Фото: "Кванториум" Тюмень во ВКонтакте | Фото: "Кванториум" Тюмень во ВКонтакте

Десять муниципалитетов Тюменской области посетили мобильные технопарки "Кванториум" в 2021-2022 учебном году. Охват школьников составил около 2 тысяч.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор тюменского технопарка "Кванториум" Дмитрий Тарасов.

Он напомнил, что с декабря 2021 года мобильных кванториумов стало два. "Первый в этом учебном году работал в Исетском, Ярковском, Тюменском, Нижнетавдинском районах, а также в Заводоуковске и Ялуторовске. Второй мобильный технопарк за полгода посетил Голышмановский городской округ, Омутинский, Юргинский и Упоровский районы", - рассказал Дмитрий Тарасов.

Мобильный технопарк – это "Кванториум" в миниатюре, созданный на базе перевозной автомобильной станции. Он оснащен необходимым оборудованием для обучения по шести направлениям: Геоквантум, Робоквантум, Аэроквантум, Промышленный дизайн, VR-квантум и IT-квантум. В передвижной лаборатории представлен многофункциональный комплекс Хайтек, в котором установлены станки, 3D принтеры, сборочная и паяльная зона, чтобы дети могли воплотить свои проекты в действующие прототипы.

Каждый передвижной технопарк работает по своему графику, находясь в одном муниципальном образовании по 14 дней. При этом ребята не просто слушают лекции или теоретические курсы, но и создают проекты, работают над ними под руководством наставников, а затем участвуют в региональных и федеральных конкурсах.

"В следующем учебном году второй мобильный технопарк отправится в шесть районов. К Голышмановскому городскому округу, Омутинскому, Юргинскому и Упоровоскому муниципалитетам добавятся Армизонский и Бердюжский", - уточнил Дмитрий Тарасов.

Летом мобильные технопарки не прекратят свою работу. Они будут выезжать в детские пришкольные лагеря с мастер-классами и познавательными программами.

Любовь Голышева