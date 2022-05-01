Снимки с космоса помогают агрохолдингу в Тюменской области снизить себестоимость зерна

агрохолдинг «Юбилейный» агрохолдинг «Юбилейный»

Технологию дифференцированного внесения семян и удобрений представили специалисты ишимского агрохолдинга "Юбилейный" на межрегиональном семинаре на базе предприятия "Окунево" в Бердюжском районе. Эксперты используют данные космических снимков и исследования почвы.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии", благодаря данной технологии составляется рейтинг полей, участки распределяются по коэффициентам плодородности.

"Программное обеспечение рассчитывает нормы внесения удобрений для различных зон поля. На неплодородных участках удобрений и посевного материала вносится минимальное количество, и это позволяет оптимизировать издержки и снизить себестоимость зерна", - отмечают специалисты агрохолдинга.

Освоением технологии дифференцированного внесения агрохолдинг занимается с 2020 года. В 2021 году в среднем на 15% повысилась урожайность зерновых за счет применения новой технологии точного земледелия.

агрохолдинг «Юбилейный» агрохолдинг «Юбилейный»

По словам генерального директора агрохолдинга "Юбилейный" Сергея Мамонтова, на предприятиях замкнутого производственного цикла в основе конкурентоспособности мясной продукции лежит низкая себестоимость кормовой базы для животных, которая на 30% состоит из витаминно-минеральных комплексов, шротов, аминокислот и на 70% из зерновой основы. Удешевление себестоимости зерна и конечного продукта возможно за счет внедрения инновационных технологий в растениеводстве.

"В планах на ближайшие пять лет перейти на данную технологию на всех обрабатываемых землях, а это 93 тысячи гектаров", - сказал он.

Для внедрения технологии точного земледелия не обязательно приобретать сельскохозяйственные машины, ввоз которых в РФ затруднен. Необходимо установить программное обеспечение и дооснастить посевные комплексы специальным оборудованием.

Анжела Лебедева