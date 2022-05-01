Мастер-классами и дискотекой отметят День защиты детей во дворце "Пионер"

| Фото: пресс-служба ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»

Празднование Дня защиты детей начнется во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) в Тюмени 1 июня в 15 часов 30 минут. В программе — спектакль, мастер-классы, спортивные игры и дискотека.

Гостей праздника ждут анимационная программа "Волонтеры — детям", спортивная программа "Сила движения", "Красочный батл", спектакль "Невозможное возможно" от воспитанников школы актерского мастерства молодежного театра "НАШ". Завершится праздник дискотекой "Color-party". Все участники получат памятные призы.

По сообщению организаторов, помимо тюменцев праздник посетят дети, прибывшие в Тюмень из Луганской и Донецкой народных республик.

Бесплатная интерактивная праздничная программа и концерт "Краски лета" начнутся в 15 часов 30 минут, в 17 часов 30 минут начнется семейная интерактивная программа — вход для детей до семи лет свободный, для сопровождающих родителей посещение платное.

Уточнить информацию и забронировать билеты можно телефону + 7 (3452)68-83-65 (доб. 107).