Объекты соцсферы ремонтируют и строят в Тюменской агломерации

| Фото: ТГ-канал Светланы Ивановой | Фото: ТГ-канал Светланы Ивановой

Новый хоккейный корт и городошная площадка появятся в спорткомплексе "Сибиряк" в Успенке после ремонта к июлю 2023 года. Подрядчикам предстоит обновить спортзал и помещения комплекса, а также прилегающую территорию, сообщает в своем Telegram-канале глава Тюменского района Светлана Иванова.

Продолжается капитальный ремонт в Переваловской школе. В здании 1983 года постройки предстоит заменить инженерные коммуникации, обновить цоколь, отмостки, входные группы, провести внутренние и наружные отделочные работы. На территории школы обустроят спортплощадку.

Модульный сельский клуб строят в с. Гусево. Его планируют открыть к Новому году. В клубе предусмотрен зал на 100 мест, библиотека, комнаты для занятий творчеством.

Инна Кондрашкина