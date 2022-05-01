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Объекты соцсферы ремонтируют и строят в Тюменской агломерации

Общество, 16:56 30 мая 2022

ТГ-канал Светланы Ивановой | Фото: ТГ-канал Светланы Ивановой

Новый хоккейный корт и городошная площадка появятся в спорткомплексе "Сибиряк" в Успенке после ремонта к июлю 2023 года. Подрядчикам предстоит обновить спортзал и помещения комплекса, а также прилегающую территорию, сообщает в своем Telegram-канале глава Тюменского района Светлана Иванова.

Продолжается капитальный ремонт в Переваловской школе. В здании 1983 года постройки предстоит заменить инженерные коммуникации, обновить цоколь, отмостки, входные группы, провести внутренние и наружные отделочные работы. На территории школы обустроят спортплощадку.

Модульный сельский клуб строят в с. Гусево. Его планируют открыть к Новому году. В клубе предусмотрен зал на 100 мест, библиотека, комнаты для занятий творчеством.

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Инна Кондрашкина

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# ремонт , Светлана Иванова , строительство , Тюменский район

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