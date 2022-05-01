В регионах УФО растут объемы диспансеризации

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Медучреждения в Уральском федеральном округе начинают наращивать объемы диспансеризации населения на фоне снижения заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщили главные федеральные инспекторы округа на совещании полномочному представителю президента РФ в УФО Владимиру Якушеву.

"Нужно использовать стабилизацию ситуации с коронавирусом и максимально нарастить объемы диспансеризации. Особое внимание обратить на трудоспособных людей в возрасте от 40 до 65 лет, которые в течение последних трех лет не проверяли своё здоровье", — поручил он.

В 2022 году проверить здоровье планируют 2,8 миллиона жителей УФО. С начала года диспансеризацию прошли 470 тысяч человек. Углубленной диспансеризации после перенесенного коронавируса подлежат 720 тысяч человек, ее прошли 130 тысяч.