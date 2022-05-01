Более 470 животных из приютов Тюменской области обрели дом

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

474 животных из межмуниципальных приютов передали новым и старым владельцам в Тюменской области с начала 2022 года, передает информационный центр регионального правительства.

В субъекте работают 4 приюта: в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме. Они созданы по поручению губернатора Александра Моора. Питомцев содержат за счет средств областного бюджета. В учреждениях работает 51 человек. Ведется сотрудничество с волонтерами, которые ищут животным новый дом.

В 2021 году дом нашли 870 животных из тюменского приюта, 16 - из ишимского и 305 - из тобольского. Учреждение в Ялуторовске работает с 1 января 2022 года.

Чтобы передать питомца в приют, необходимо предоставить документы, подтверждающие владение животным. Учреждение вправе принять только тех, кому сможет обеспечить содержание.