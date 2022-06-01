Известные гармонисты выступят в Тюменской области

| Фото: Владимир Бутусов во ВКонтакте | Фото: Владимир Бутусов во ВКонтакте

Четыре концерта известных музыкантов пройдут в рамках конкурса "ГАРМОНиЯ" в Тюменской области. Заявки на него принимаются с мая по ноябрь.

11 июня виртуозное владение гармонью покажет руководитель московского клуба гармонистов, баянистов и аккордеонистов Владимир Бутусов в центре культуры и досуга "Родник" в п. Московский Тюменского района. Начало в 13 часов.

Владимиру Бутусову принадлежит идея создания уникального инструмента-синтезатора на основе баяна. Его называют "баяном-бомбой", он один может заменить целый оркестр и воспроизвести более 400 тембров: трубы, саксофона, гитары, скрипки, фортепиано, ударных и даже стать органом.

После концерта в 15 часов начнется мастер-класс по игре на гармони.

Второй концерт пройдет 13 августа в Ишиме. В нем примет участие старший преподаватель РАМ им. Гнесиных, официальный представитель и конструктор фабрики "Тульская гармонь" Павел Уханов.

17 сентября в Заводоуковске с коллективом выступит профессиональная гармонистка, входящая в состав "Золотой десятки" России им. Г. Д. Заволокина, Лия Брагина.

15 октября, в Тобольске запланирован концерт Виктора Малярова – заслуженного артиста РФ, профессора, композитора-гармониста.

Напомним, фестиваль-конкурс гармонистов "ГАРМОНиЯ" проводится в рамках Года культурного наследия народов России, он направлен на развитие гражданского общества, формирование духовно-нравственных ориентиров человека.

Прием заявок на участие в фестивале-конкурсе "ГАРМОНиЯ" идет в Тюменской области с мая по ноябрь. Напомним, что инициатором конкурса выступил депутат Госдумы от Тюменской области, член фракции "Единая Россия" Иван Квитка.

Почта для направления заявок: festival-garmonia@yandex.ru

Положение и форма заявки для ознакомления - здесь.