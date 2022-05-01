Росгвардейцам, завершившим службу в кинологическом центре Уральского округа, вручили военные билеты

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Военнослужащих, завершивших установленный срок службы, чествовали в центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии в рамках ведомственной акции "В память о службе в Росгвардии".

Начальник центра полковник Олег Хохлов обратился к росгвардейцам, пожелав дальнейших успехов, вручил военные билеты и благодарственные письма в адрес родителей бойцов.

Все военнослужащие выразили признательность командованию и личному составу центра за опыт и полученные знания военного дела.

"Я стал дисциплинированнее, выносливее, сильнее и крепче духом. Обрел надежных друзей, с которыми будем поддерживать связь и после увольнения в запас", - отметил рядовой Андрей Сабуров из Ялуторовска.

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

На места уволенных военнослужащих в кинологический центр в скором времени прибудут призванные новобранцы.