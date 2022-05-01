В Тюменской области стартовал конкурс журналистских работ "В фокусе - детство"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на тюменский областной этап XIII Всероссийского конкурса журналистских работ "В фокусе - детство" открыт до 15 июня.

К участию приглашают авторов СМИ (печатные издания, интернет-СМИ, теле- и радиокомпании); студентов факультетов журналистики, юных журналистов в возрасте 13-17 лет, блогеров, материалы которых размещены в социальных медиа с аудиторией от 3 тыс. подписчиков.

Работы должны быть опубликованы в период с 1 января 2021 года по 4 мая 2022 года.

Заявку необходимо отправить на адрес эл. почты competition2020@yandex.ru.

Номинации, правила участия и требования к оформлению заявки - в положении.