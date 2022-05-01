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Более 300 килограммов гуманитарной помощи отправят из Тюменской области в Краснодонский район

Общество, 17:29 31 мая 2022

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

302 килограмма гуманитарной помощи отправят в Краснодонский район из Тюменской области.

Жители подшефного района ЛНР Тюменской области получат матрасы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, полотенца от Общественной Палаты Тюменской области и регионального отделения Всероссийского общества инвалидов по зрению.

"Это наш маленький вклад в гуманитарную помощь. Таких комплектов 20 штук. Это уже вторая партия, первая ушла 29 апреля. На этом мы не закончим. Многие наши активисты предлагают установить тесный контакт с формируемыми общественными организациями Краснодона, чтобы вместе восстанавливать историческую память, оказывать психологическую поддержку жителям этого легендарного города. Я думаю, что впереди у нас много интересных дел. Всячески будем участвовать в оказании и гуманитарной, и материальной помощи нашим братьям в Краснодоне", – поделился председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

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# Геннадий Чеботарев , гуманитарная помощь

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