Более 300 килограммов гуманитарной помощи отправят из Тюменской области в Краснодонский район

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

302 килограмма гуманитарной помощи отправят в Краснодонский район из Тюменской области.

Жители подшефного района ЛНР Тюменской области получат матрасы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, полотенца от Общественной Палаты Тюменской области и регионального отделения Всероссийского общества инвалидов по зрению.

"Это наш маленький вклад в гуманитарную помощь. Таких комплектов 20 штук. Это уже вторая партия, первая ушла 29 апреля. На этом мы не закончим. Многие наши активисты предлагают установить тесный контакт с формируемыми общественными организациями Краснодона, чтобы вместе восстанавливать историческую память, оказывать психологическую поддержку жителям этого легендарного города. Я думаю, что впереди у нас много интересных дел. Всячески будем участвовать в оказании и гуманитарной, и материальной помощи нашим братьям в Краснодоне", – поделился председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.