Участники "Школы фермера" в Тюмени изучат основы садоводства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Третий поток "Школы фермера" стартовал в Тюмени 31 мая. В этот раз 30 слушателей из Тюменской области будут получать знания в области садоводства. За два с половиной месяца они изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств, основы маркетинга, узнают об эффективных финансовых бизнес-моделях, а на практике познакомятся с новейшими агротехнологиями.

Приветствуя в видеообращении тюменских участников проекта, председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов отметил, для компании это особенный проект, который был создан увлеченной командой единомышленников.

"Менее чем за два года мы выпустили почти две тысячи студентов в 50 регионах страны. Они работают на предприятиях АПК, сотрудничают с крупными агрохолдингами и создают собственные бренды качественной фермерской продукции", - отметил он и пожелал слушателям интересных проектов, новых знакомств и воплощения идей.

Директор Тюменского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Михаил Стебихов добавил, что "Школа фермера" лично у него ассоциируется со словом "польза".

"Это польза для администрации, банка, университета, для самих участников и в конечном итоге для потребителя, который получит ягоду. "Школа фермера" рассчитана на поддержку этого направления, чтобы садовые ягоды не привозили из других стран, а выращивали в своем регионе", - подчеркнул он.

Отметим, курс обучения в "Школе фермера" рассчитан на 266 часов. Обучать слушателей будут преподаватели из аграрного университета Северного Зауралья, а также из Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска. Лекции пройдут как онлайн, так и очно. Запланированы и практические занятия, когда слушатели будут выезжать к лидерам отрасли региона и перенимать их опыт. В их числе крестьянско-фермерское хозяйство "Плодовое" и компания "Ягоды Плюс". Завершится курс защитой бизнес-планов и выдачей дипломов.

"Желающих обучаться было много, конкурс составил два человека на место. Возлагаем на вас серьезные надежды. Хочется, чтобы садоводство стало востребованным направлением в Тюменской области", - обратилась к слушателям "Школы фермера" проректор по научной работе ГАУ Северного Зауралья Лариса Глазунова.

Заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов подчеркнул, что, получив знания, опыт и навыки, будущие садоводы смогут реализовать интересные проекты и создать новые рабочие места.

"Производя продукцию на территории Тюменской области, команда сельхозтоваропроизводителей обеспечит продовольственную безопасность России. Желаю накопленные знания и умения воплотить непосредственно на своих производствах", - сказал он.

Сами слушатели уже строят планы на будущее. Жительница деревни Никольская Ярковского района Инна Горячева, рассказала, что после окончания "Школы фермера" планирует заниматься выращиванием черной смородины.

"Мы создаем свое родовое поместье. Есть земля, есть возможности выращивания ягодных культур, мини-техника, но не хватает знаний по садоводству. Я ожидаю получить эти знания и помощь компаний-партнеров", - поделилась она.

Добавим, "Школа фермера" – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка. Он реализуется на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяет возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров. В третьем потоке программы участвуют более 700 начинающих и опытных фермеров из 22 регионов России.

Любовь Голышева