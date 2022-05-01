Жители Тюменской области оформляют участки по "гаражной амнистии"

| Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Владельцы гаражей из 187 кооперативов Тюменской области подали заявления на оформление в собственность объектов и земли под ними в рамках "гаражной амнистии".

Как сообщает региональный департамент имущественных отношений, 179 таких кооперативов расположены в областной столице, восемь — в Тюменском районе.

Напомним, упрощенный механизм предоставления гражданам земельных участков, на которых размещены гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, начал действовать 1 сентября 2021 года. Оформить землю под гаражом тюменцы смогут до 1 сентября 2026 года.

Инна Пахомова