  • 31 мая 202231.05.2022вторник
  • USD63,0975
    EUR64,7170
  • В Тюмени 12..14 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жители Тюменской области оформляют участки по "гаражной амнистии"

Общество, 19:03 31 мая 2022

департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Владельцы гаражей из 187 кооперативов Тюменской области подали заявления на оформление в собственность объектов и земли под ними в рамках "гаражной амнистии".

Как сообщает региональный департамент имущественных отношений, 179 таких кооперативов расположены в областной столице, восемь — в Тюменском районе.

Напомним, упрощенный механизм предоставления гражданам земельных участков, на которых размещены гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, начал действовать 1 сентября 2021 года. Оформить землю под гаражом тюменцы смогут до 1 сентября 2026 года.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гаражи , гаражная амнистия , кооперативы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:03 31.05.2022Жители Тюменской области оформляют участки по "гаражной амнистии"
18:34 31.05.2022"Фольклор на улицах Сибири" начинает выездные мастер-классы по Тюменской области
18:10 31.05.2022Сервис по заказу еды из ресторана по QR-коду разработали тюменские программисты
18:04 31.05.2022Участники "Школы фермера" в Тюмени изучат основы садоводства