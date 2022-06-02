400 костюмов и 250 пар обуви привезет Свердловская музкомедия в Тюмень для мюзикла "Екатерина Великая"

vk.com/muzkom_ekb vk.com/muzkom_ekb

Мюзикл "Екатерина Великая" представит Свердловский государственный театр музыкальной комедии на сцене ДК "Нефтяник" 2 июля. Для постановки используют 400 костюмов и столько же головных уборов, 250 пар обуви, сообщает ТКТО.

Мюзикл уже более 10 лет пользуется успехом у зрителей. В нём занят весь актёрский состав труппы. Спектакль завоевал две "Золотые маски" и множество других театральных наград.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.