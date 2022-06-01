Автобусы №№ 16 и 45 пустят в объезд на время чемпионата Тюменской области по велоспорту

| Фото: ТГМЦ (архив) | Фото: ТГМЦ (архив)

Схемы маршрутов автобусов № 16 и № 45 изменят в Тюмени 11 июня, на время чемпионата области по велосипедному спорту. Об этом сообщает администрация города.

С 9 до 16 часов по автомобильной дороге ул. Уездной на участке от пересечения с ул. Престольной до пересечения с ул. Губернской маршруты будут следовать в объезд.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда. Уточнить время прибытия автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).