Тюменским педагогам, школьникам и родителям напомнят о кибербезопасности

| Фото: Онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте | Фото: Онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте

О безопасности в сети Интернет, способах реагирования на киберугрозы и другие виды мошенничества напомнят педагогам, школьникам и родителям в ходе просветительского проекта "Цифровой ликбез".

Мероприятие запускает Минцифры РФ совместно с Минпросвещения РФ и автономной некоммерческой организацией "Цифровая экономика" в партнерстве с ключевыми российскими IT-компаниями, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Эксперты отмечают, что в период летних каникул у детей будет больше свободного времени, а значит они чаще будут пользоваться интернетом. По статистике 82% детей получают заявки в друзья в социальных сетях от незнакомых людей, 30% ребят сталкиваются с кибербулингом, еще 14% - с онлайн-мошенничеством.

Проект "Цифровой ликбез" призван научить пользователей самостоятельно определять вредоносный контент, осознанно публиковать информацию о себе, ограничивать доступ к личным публикациям и соблюдать цифровую культуру.

Обучающие мультфильмы публикуются на сайте digital-likbez.datalesson.ru. Уроки разбиты на темы, касающиеся компьютерных вирусов, безопасного общения в мессенджерах и соцсетях, онлайн-покупок, финансовой грамотности и других. Видеоконтент планируется обновлять по рекомендациям пользователей через форму обратной связи.

Добавим, "Цифровой ликбез" приложением всероссийского образовательного проекта "Урока цифры".