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Тюменские артисты устроили уличный концерт для маленьких пациентов больницы

Общество, 15:12 01 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мини-концерт прошел для юных пациентов областной клинической больницы № 2 в День защиты детей. За выступлениями артистов маленькие тюменцы наблюдали из окон.

"Коронавирус изменил формат, но не отменил самого торжества. И пусть аплодисментов было не слышно из-за больничных окон – улыбки детей говорили сами за себя, - рассказал руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ №2 Антон Терехин на своей странице во ВКонтакте.

Он особо отметил, что благодаря отклику артистов Тюменского концертно-театрального объединения на просьбу организовать концерт, палаты наполнили радость и хорошее настроение.

Антон Терехин пожелал детям веселых каникул, а взрослым напомнил, что именно от них зависит счастливое будущее детей.

Оксана Корнеенкова

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# Антон Терехин , День защиты детей , ОКБ №2

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