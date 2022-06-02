На конкурсе "Памятники Тюмени" с архитектурным наследием познакомились более 2 тысяч детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 420 человек приняли участие в XI городском краеведческом конкурсе "Памятники Тюмени". Авторов лучших рисунков, экскурсий и эссе, посвященных местному зодчеству, наградили на закрытии Дней культурного и исторического наследия 1 июня.

"В этом году тема — народное творчество, промыслы. Это наша деревянная резьба, знаменитые дымники, ковка. Участвовали ребята от шести лет. Главная цель конкурса — расширять наши знания о Тюмени. Это будет способствовать и общей привлекательности города", — отметил в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" председатель жюри городского краеведческого конкурса "Памятники Тюмени" Александр Петрушин.

Участниками конкурса стали учащиеся 19 школ, воспитанники 10 детских садов, изостудии центра культуры и творчества "Тюмень", центра развития детей и юношества "Бригантина".

Больше всего работ — 1 тыс. 280 — подали в номинации для детей от 6 до 9 лет "Кружевной рисунок дома". Ребятам предлагали ответить на вопросы викторины и нарисовать дом с наличниками, резными воротами, украшенный красивым дымником и водостоком. Оценивала результат эксперт — член Союза художников России, заслуженный работник культуры РФ Альфея Мухаметова. Третье место занял Максим Шулаев, второе — София Мустафина, первое — Демьян Антошин.

Участникам номинации "Резное кружево Тюмени" от 10 до 14 лет предстояло ответить на вопросы викторины, определить по фотографиям исторические здания и составить познавательную экскурсию. Первое место завоевала Мария Девайкина, второе — Анна Шестопал, третье — Луиза Гулян.

"Я сделала мини-фильм, где рассказала об исторических зданиях Тюмени: доме Колокольниковых, усадьбе Козловых, доме Буркова, доме Виринеи Поповой. Я редко провожу время в центре и впервые побывала в этих зданиях, когда приняла участие в конкурсе. Узнала много интересного. Если мы ничего не будем знать о городе, в котором мы живем, то мы не будем его чувствовать. Каждое здание, каждый памятник несет свою историю, свою важность, и ты ощущаешь гордость за свой город", — поделилась ученица школы № 92 Луиза Гулян.

Заданиями в номинации "Тюмень нарядная" для участников от 15 лет и старше были: написать эссе, посвященное одному из исторических памятников, сфотографироваться рядом со старинным зданием и найти местоположение дома по элементам декора. Третье место у Анны Быстровой, второе — у Анны Стрельцовой, первое — у Софьи Черепановой.

"Мне стало интересно исследовать архитектурные памятники Тюмени, а не просто проходить мимо них. Узнать их историю, из чего они сделаны, изучить декор. Я сама живу в центральной части города, около Всехсвятской церкви. Теперь совсем по-другому смотрю на это здание, когда прохожу мимо него, совершенно другие впечатления", — отметила ученица школы № 40 Софья Черепанова.

Влада Нерадовская