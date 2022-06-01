  • 1 июня 20221.06.2022среда
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

13 пришкольных лагерей Ишима примут около 4 тысяч детей за летние каникулы

Общество, 17:15 01 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 676 детей и подростков от шести до 17 лет, в том числе все, находящиеся в трудной жизненной ситуации несовершеннолетние, отдохнут за лето в пришкольных лагерях Ишима, сообщает администрация муниципалитета.

Будут действовать 11 лагерей с дневным пребыванием на базе школ и два – в организациях допобразования, территорию всех обработали от клещей. Все лагеря, кроме одного, прошли приемку и получили разрешение на работу.

Для отдыхающих организовано трехразовое питание и дневной сон для младших школьников. ребята будут посещать лагерь с 8 часов 30 минут до 18 часов в течение 21-дневной смены.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детский летний отдых , Ишим , летние пришкольные лагеря

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:03 01.06.2022Школу на 1100 учебных мест построят в поселке Московский к 2024 году
18:41 01.06.2022Сотрудники ГИБДД напомнили юным тюменцам о безопасности на дорогах
17:57 01.06.20222 июня - события дня
17:51 01.06.2022Мастер-классы, ростовые куклы, забеги хомяков: тюменский "Пионер" поздравил детей с праздником