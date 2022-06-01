13 пришкольных лагерей Ишима примут около 4 тысяч детей за летние каникулы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 676 детей и подростков от шести до 17 лет, в том числе все, находящиеся в трудной жизненной ситуации несовершеннолетние, отдохнут за лето в пришкольных лагерях Ишима, сообщает администрация муниципалитета.

Будут действовать 11 лагерей с дневным пребыванием на базе школ и два – в организациях допобразования, территорию всех обработали от клещей. Все лагеря, кроме одного, прошли приемку и получили разрешение на работу.

Для отдыхающих организовано трехразовое питание и дневной сон для младших школьников. ребята будут посещать лагерь с 8 часов 30 минут до 18 часов в течение 21-дневной смены.