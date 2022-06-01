Сотрудники ГИБДД напомнили юным тюменцам о безопасности на дорогах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Интерактивная зона "Операция "Дорожный дозор" открылась на Цветном бульваре в Тюмени 1 июня, в Международный день защиты детей. На площадке полотно в виде проезжей части, дорожные знаки и светофор. Детям рассказывают о Правилах дорожного движения.

"Учим детей правильно переходить дорогу, быть внимательными на проезжей части. Делимся основными моментами по средствам индивидуальной мобильности. Сейчас лето, очень много детей на самокатах, велосипедах", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Анна Густова.

По ее словам, на сегодня в Тюмени наблюдается снижение аварийности по детскому травматизму. В городе ведется работа на предупреждение – акции по разным участникам дорожного движения, в том числе и с водителями, организуют ежедневно.

"Дети – самые непредсказуемые участники дорожного движения. С сотрудниками по делам несовершеннолетних работаем во дворовых территориях. Акцентируем внимание автомобилистов на том, что выезжая в жилых зонах, дворовых территориях на то, есть ли вокруг дети, детские площадки. Напоминаем им, чтобы всегда пропускали пешеходов", – добавила инспектор.

Также на Цветном бульваре у цирка размещена сцена, на которой выступают местные коллективы. Аниматоры охотно фотографируются с тюменцами.

Инна Пахомова