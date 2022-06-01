Владимир Якушев призвал усилить борьбу с незаконным финансовыми операциями

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям провел полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

Один из вопросов касался итогов работы по выявлению фактов легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Фиксируется рост числа преступлений, связанных с распространением наркотиков через Интернет. Финансовые структуры наркобизнеса все чаще перемещаются в криптосферу. Наркодоходы используются для организации бизнеса, приобретения объектов недвижимости, оплаты различных товаров, услуг.

"Незаконный оборот наркотиков относится к числу ключевых угроз национальной безопасности России. Борьба с наркопреступностью требует активизации всех средств и возможностей, эффективного межведомственного взаимодействия. Необходимо сосредоточить максимум внимания на решении этих задач", – сказал Якушев.

В заседании принял участие заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев.

Напомним, в 2021 году в Уральском федеральном округе выявлено более 20 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Почти 80 процентов из них - тяжкие и особо тяжкие, около 600 преступлений совершены преступными группами и сообществами. Из незаконного оборота изъято и полторы тонны наркотических средств. Две трети преступлений, связанных с легализацией наркодоходов в 2021-2022 годах, совершены с использованием криптовалюты.