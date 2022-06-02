Минцифры запустило сайт ipoteka для ИТ-специалистов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские IT-специалисты теперь могут проверить условия и требования, найти список банков и другую информацию о льготной ипотеке на портале госуслуг. Появление новой вкладки "ipoteka" анонсировало накануне Минцифры.

По общим условиям сотрудники IT-компаний могут рассчитывать на льготную ипотеку под 5 % на сумму до 18 млн рублей на покупку квартиры, частного дома или земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Главные условия - возраст от 22 до 44 лет, предприятие должно быть аккредитовано в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, размер первоначального взноса не менее 15 %.

Отметим, что льготная ипотека для IT-специалистов стала одной из мер поддержки ускоренного развития российской отрасли информационных технологий.