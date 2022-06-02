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Выпускники Тюменской области сдают ЕГЭ по математике

Общество, 09:27 02 июня 2022

Ростелеком | Фото: Ростелеком

10 тыс. 612 одиннадцатиклассников Тюменской области сдадут ЕГЭ по математике 2-3 июня.

Как напоминает информационный центр регионального правительства, математика - второй из обязательных предметов для получения аттестата за 11 класс. Экзамен профильного уровня сдают те, кому его результат нужен для поступления в вуз. Для остальных выпускников 3 июня пройдет ЕГЭ по математике базового уровня.

В 2021 году математику (базовый и профильный уровни) сдавали 7 иыс. 143 человека.

Основной период сдачи единого госэкзамена стартовал в Тюменской области 26 мая. В регионе работают 50 пунктов проведения ЕГЭ, они оснащены системами видеонаблюдения и необходимым оборудованием.

14 июня – ребят ждет ЕГЭ по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам выпускники сдадут 16 и 17 июня, экзамен по информатике и ИКТ - 20 и 21 июня. С 23 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

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# выпускники , ЕГЭ , математика

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