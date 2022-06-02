В Тюмени департамент городского хозяйства возглавил Владимир Кильтау

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Директором департамента городского хозяйства и заместителем главы Тюмени назначен Владимир Кильтау. Данное распоряжение подписал глава города Руслан Кухарук.

Напомним, что с февраля 2018 года Владимир Кильтау возглавлял управу Калининского административного округа, до этого руководил департаментом городского хозяйства.

Среди наиболее значимых проектов, в реализации которых он принимал активное участие — благоустройство Гилевской рощи, экопарка Затюменский, сквера Железнодорожников, а также других объектов, сообщает администрация Тюмени.

За время работы на должности директора департамента и руководителя управы Владимир Кильтау выстроил конструктивные взаимоотношения с общественным советом города и органами ТОС, это позволяет реализовать городские проекты с учетом общественного мнения.