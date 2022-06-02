В Тюмени выявили 35 кг сливочного масла неизвестного происхождения

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

34,92 кг сливочного масла "Крестьянское" с массовой долей жира 82,5% неизвестного происхождения без ветеринарных документов выявлены через ФГИС "Меркурий" 16 мая. Нарушение допустило ООО Торговый дом "Король сыров" в Тюмени, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"Масло было направлено в адрес юридического лица ЗАО "Союз", Заводоуковск, с целью реализации в пищу людям. Управлением Россельхознадзора юридическому лицу выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований", - отметили специалисты ведомства.