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В Тюмени выявили 35 кг сливочного масла неизвестного происхождения

Общество, 14:00 02 июня 2022

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

34,92 кг сливочного масла "Крестьянское" с массовой долей жира 82,5% неизвестного происхождения без ветеринарных документов выявлены через ФГИС "Меркурий" 16 мая. Нарушение допустило ООО Торговый дом "Король сыров" в Тюмени, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"Масло было направлено в адрес юридического лица ЗАО "Союз", Заводоуковск, с целью реализации в пищу людям. Управлением Россельхознадзора юридическому лицу выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований", - отметили специалисты ведомства.

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# молоко , управление Россельхознадзора

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