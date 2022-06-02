Тюменский санаторий "Siberia resort & spa" признан лучшим в России

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Три золотые медали получил санаторий "Siberia resort & spa" по итогам XXI Всероссийского форума "Здравница-2022", сообщает информационный центр Тюменской области. За победу боролись санаторно-курортные учреждения из 27 регионов страны.

"Сегодня в Тюменской области делается ставка на санаторный отдых, который, по прогнозам экспертов, станет трендом в сфере отечественного туризма. Эффективное развитие санаторно-курортной и wellness-сферы - одна из приоритетных задач отрасли региона. У нас есть все для организации первоклассного отдыха и оздоровления: высокопрофессиональные коллективы, современное оборудование и природные ресурсы", - подчеркнула директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Напомним, по итогам 2021 года регион вошел в двадцатку лидеров национального туристического рейтинга. Объем турпотока субъекта - около 3 млн человек.