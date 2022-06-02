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Тюменские урологи провели редкую операцию 8-летнему пациенту

Общество, 16:46 02 июня 2022

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Пластику мочеточника провели врачи областной больницы № 1 в Тюмени юному 8-летнему пациенту, сообщает областной департамент здравоохранения.

Мальчик родился с дефектом клапана задней уретры. Тогда в экстренном порядке ему сделали операцию и вывели мочеточники наружу с обеих сторон. Все эти годы естественный физиологический процесс – мочеиспускание – доставлял ребенку проблемы. Жидкость выводилась с помощью дренажа, а впитывающие прокладки выполняли роль мочеприемников.

Кроме того, за несколько лет уменьшился в размере нефункционирующий мочевой пузырь мальчика. Для восстановления объема органа родителям рекомендовали наполнять его по несколько раз в день с помощью катетера. И уже через два года он стал соответствовать норме.

С просьбой выполнить пластику мочеточника мама мальчика обратилась в ОКБ № 1. По словам врача-уролога-андролога Алексея Луткова, операция длилась два часа.

"Мы выполнили пластику мочеточника. Самое главное в таком вмешательстве – бережно и качественно реконструировать орган. В ходе операции нам удалось полностью восстановить функцию оттока мочи", - рассказал он.

Подобные операции проводятся редко. С начала 2022 года это единственный случай. От момента госпитализации до выписки маленького пациента прошло несколько дней.

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# ОКБ №1 , операции , урология

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