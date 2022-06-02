11 уголовных дел возбуждено в Тюмени по фактам краж крышек канализационных люков

Росводоканал Тюмень Росводоканал Тюмень

Против похитителей крышек канализационных люков в Тюмени возбуждено 11 уголовных дел с начала 2022 года. Украдено 27 крышек, трое нарушителей установлено и понесут наказание.

Всего на обслуживании предприятия, по словам начальника центральной диспетчерской службы "Росводоканал Тюмень" Максима Мошкина, 70 тысяч канализационных и водопроводных колодцев в Тюмени и Тюменском районе.

"Каждый из них паспортизирован, то есть данные о них внесены в информационную систему предприятия, - сообщил он. - Мы проводим плановые обследования и ремонты колодцев, и всегда признательны жителям за своевременное информирование. Открытый колодец – это место повышенной опасности, поэтому мы немедленно реагируем на все сообщения о таких объектах".

Всего с начала 2022 года в "Росводоканал Тюмень" поступило 303 сообщения об открытых колодцах.