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11 уголовных дел возбуждено в Тюмени по фактам краж крышек канализационных люков

Общество, 17:42 02 июня 2022

Росводоканал Тюмень

Против похитителей крышек канализационных люков в Тюмени возбуждено 11 уголовных дел с начала 2022 года. Украдено 27 крышек, трое нарушителей установлено и понесут наказание.

Всего на обслуживании предприятия, по словам начальника центральной диспетчерской службы "Росводоканал Тюмень" Максима Мошкина, 70 тысяч канализационных и водопроводных колодцев в Тюмени и Тюменском районе.

"Каждый из них паспортизирован, то есть данные о них внесены в информационную систему предприятия, - сообщил он. - Мы проводим плановые обследования и ремонты колодцев, и всегда признательны жителям за своевременное информирование. Открытый колодец – это место повышенной опасности, поэтому мы немедленно реагируем на все сообщения о таких объектах".

Всего с начала 2022 года в "Росводоканал Тюмень" поступило 303 сообщения об открытых колодцах.

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# канализация , колодец , Росводоканал Тюмень

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