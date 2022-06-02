Тюменцам разрешили купаться в трех городских водоемах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три водоема в Тюмени соответствуют санитарным требованиям и безопасны для купания. Соответствующее заключение на 2 июня получили пруд "Кулига парк" на 32 км Ирбитского тракта, а также оз. Верхнее Кривое на базе отдыха "Верхний бор" и пруд на 19-м километре Червишевского тракта, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Для оценки пригодности водоемов для купания принимаются во внимание такие факторы как место расположения, окружение, функциональное зонирование и решение коммунальных вопросов: наличие туалетов, раздевалок, малых архитектурных форм, организация сбора отходов, отметили в ведомстве.

Основополагающим признаком при оценке санитарного состояния является соответствие качества и безопасности воды. Исследования проб проводится на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели.

Роспотребнадзор Тюменской области с июня по август проведет плановый мониторинг качества и безопасности воды на объектах, где купание запрещено и используется только береговая зона. Это озера Круглое, Липовое и Цимлянское, а также пруды Южный, Утиный, Войновский и Плехановский.