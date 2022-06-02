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Ямалец проведет 8,5 лет в колонии строгого режима за попытку сбыть крупную партию наркотиков

Происшествия, 17:23 02 июня 2022

фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

8 лет 6 месяцев проведет в колонии строгого режима житель Ямала, который планировал реализовать наркотики в особо крупном размере. Незаконную деятельность пресекли сотрудники РУФСБ России по Тюменской области.

"Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области установили причастность жителя Ямало-Ненецкого автономного округа Георгия Келиша к покушению на незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере. В результате оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность пресечена, наркотические средства из незаконного оборота изъяты", - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Уголовное дело возбудило и расследовало УМВД России по ЯНАО. Пуровский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа признал Келиша Г. Э. виновным в покушении на сбыт наркотических средств, совершенном в особо крупном размере. Судом ЯНАО рассмотрена апелляционная жалоба подсудимого, судебный акт первой инстанции оставлен без изменений.

фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

"Незаконный оборот наркотиков относится к числу ключевых угроз национальной безопасности России. Борьба с наркопреступностью требует активизации всех средств и возможностей, эффективного межведомственного взаимодействия. Необходимо сосредоточить максимум внимания на решении этих задач", – полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

Напомним, более 20 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявлено в Уральском федеральном округе в 2021 году. Почти 80 % из них - тяжкие и особо тяжкие.

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# наркотики , преступление , РУФСБ России по Тюменской области

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