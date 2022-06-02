Президент назвал трассу Москва – Казань - Тюмень крупнейшим проектом дорожного строительства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Создание трассы М-12 Москва - Казань - Тюмень является крупнейшим проектом в сфере автодорожного строительства, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию отрасли. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

"За последние годы в России развернуты и реализованы масштабные планы автодорожного строительства. Сегодня крупнейшим проектом в этой сфере является создание трассы М-12 Москва–Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа–Западный Китай. Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска", - сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что помимо строительства современного, качественного дорожного полотна важно обустраивать сопутствующую инфраструктуру, открывать заправки, места отдыха, устанавливать вышки связи, создавать площадки для объектов сервиса, где сможет развернуть свою активность малый бизнес. Передвигаться по скоростным трассам должно быть удобно и комфортно.

"В текущих условиях нам необходимо нарастить темпы инфраструктурного строительства. Не просто проводить все запланированные работы в утвержденные сроки, а стараться выполнять их раньше, быстрее вводить новые участки дорог. Причем в фокусе внимания должны быть не только крупные мегапроекты, но в первую очередь региональные транспортные системы, так называемая опорная сеть автодорог", - подчеркнул президент.