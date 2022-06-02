Центр уличного баскетбола в Тюмени появился благодаря проекту "ПСБ – детям"

| Фото: Пресс-служба ПАО «Промсвязьбанк» | Фото: Пресс-служба ПАО «Промсвязьбанк»

ПАО "Промсвязьбанк" открыл в Тюмени новый центр уличного баскетбола, который стал шестым по счету в рамках первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ — детям". Проект реализуется с 2020 года совместно с Российской Федерацией баскетбола, сообщает пресс-служба банка.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, президент РФБ Андрей Кириленко, заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, глава Тюмени Руслан Кухарук, заслуженные мастера спорта, серебряные призеры Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Александр Зуев и Анастасия Логунова.

Новый современный центр, соответствующий всем стандартам Международной федерации баскетбола (ФИБА), обеспечит занятия спортом до 250 тысяч человек в год. В нем можно проводить соревнования любого уровня - от городских до всероссийских и международных. Его площадь составляет 2 тыс. квадратных метров, на территории располагаются пять площадок для баскетбола 3×3.

"Сегодня первый Всероссийский спортивный проект "ПСБ-Детям" реализован в Тюмени - теперь мальчики и девочки смогут заниматься любимым видом спорта на качественной площадке и совершенно бесплатно. Мы видели горящие глаза юных спортсменов, которым не терпелось забросить первый мяч в корзину, и они это сделали, провели на площадке первые спортивные соревнования. Надеюсь, в будущем они будут представлять цвета нашего флага на всех международных соревнованиях", — отметил Рубен Бегунц.

"Наш совместный с ПСБ проект продолжает шагать по стране. Тюмень стала шестым городом, в котором построен самый современный Центр уличного баскетбола. Не сомневаюсь, что он не только даст сильный толчок развитию нашего вида спорта в этом регионе, но и еще более пополнит нашу огромную баскетбольную семью благодаря тем мальчишкам и девчонкам, которые впервые выйдут на баскетбольную площадку. Очень рад, что в Тюмени у подрастающего поколения появилась отличная возможность заниматься спортом, играть в баскетбол и в целом прекрасно проводить здесь свое время", - подчеркнул Андрей Кириленко.

Глава города подчеркнул, что для развития спортивной инфраструктуры в Тюмени делается многое, в том числе благодаря поддержке ПСБ.

"Вот и сегодня к внушительному перечню современных спортивных объектов добавился уникальный Центр уличного баскетбола. Площадка построена в рамках социального партнерства с ПСБ и соответствует международным стандартам. Место превратилось в настоящий многофункциональный центр с силовыми тренажерами, беговой дорожкой и турниковым комплексом", — прокомментировал Руслан Кухарук.

Добавим, в 2020 году ПСБ и РФБ заключили соглашение о сотрудничестве по развитию спорта в регионах. Перед организациями стоят задачи развивать спортивную инфраструктуру и поддерживать инициативы, повышающие интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни. Одна из таких задач – строительство региональных Центров уличного баскетбола.