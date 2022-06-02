Участок улицы Одесской в Тюмени временно закроют для транспорта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Улицу Одесскую на участке от Харьковской до 50 лет Октября в Тюмени временно закроют для транспорта, сообщает областная Госавтоинспекция.

Движение будет перекрыто с 19 часов 3 июня до 6 часов 6 июня в обоих направлениях. Ограничение вводится в связи с проведением работ по ремонту сетей.

Объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам Мельникайте и Пермякова. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут движения.