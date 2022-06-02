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Участок улицы Одесской в Тюмени временно закроют для транспорта

Общество, 19:53 02 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Улицу Одесскую на участке от Харьковской до 50 лет Октября в Тюмени временно закроют для транспорта, сообщает областная Госавтоинспекция.

Движение будет перекрыто с 19 часов 3 июня до 6 часов 6 июня в обоих направлениях. Ограничение вводится в связи с проведением работ по ремонту сетей.

Объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам Мельникайте и Пермякова. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут движения.

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# ГИБДД Тюменской области , Госавтоинспекция , перекрытие движения

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