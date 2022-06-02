Владимир Якушев: реализация инфраструктурных проектов повышает устойчивость экономики

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Реализация инфраструктурных проектов повышает устойчивость российской экономики.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев в ходе совещания штаба правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает пресс-служба полпреда.

"Благодаря инфраструктурным проектам создаются новые рабочие места, дорожная и коммунальная инфраструктура. Формируется современная, комфортная городская и образовательная среда, растеёт качество жизни людей. Продолжение этих проектов – эффективный ответ на вызовы, созданные санкционным давлением", - отметил Владимир Якушев.

Основной темой совещания стали вопросы строительства школ, детских садов, дорог и других объектов инфраструктуры, которые возводятся по национальным и федеральным проектам.

Участники заседания уделили особое внимание реализации проектов с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов, Фонда национального благосостояния и средств, которые высвобождаются в результате реструктуризации бюджетных кредитов.

В Уральском федеральном округе 84 таких проекта. С привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов планируется реализовать 46 проектов. Еще 24 проекта модернизации коммунальной инфраструктуры финансируются из Фонда национального благосостояния. На 14 новых инфраструктурных проекта в трех регионах Уральского федерального округа средства поступят от реструктуризации бюджетных кредитов.