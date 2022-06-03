IT-компаниям в Тюменской области легче получить налоговые льготы

| Фото: онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте | Фото: онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте

Налоговая ставка для аккредитованных IT-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, составляет в Тюменской области 1 %, сообщает Telegram-канал регионального IT-сообщества.

Также эти компании освобождены от налога на имущество организаций, при условии, что доля доходов от IT составляет не менее 70 %. По данным Минцифры России такие условия обеспечиваются в настоящее время только в 31 регионе России.

Напомним, по поручению президента в РФ реализуется комплекс мер поддержки IT-компаний, в частности, они освобождены от налога на прибыль, налогового, валютного и другого контроля на три года.