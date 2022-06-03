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IT-компаниям в Тюменской области легче получить налоговые льготы

Общество, 10:14 03 июня 2022

онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте | Фото: онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте

Налоговая ставка для аккредитованных IT-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, составляет в Тюменской области 1 %, сообщает Telegram-канал регионального IT-сообщества.

Также эти компании освобождены от налога на имущество организаций, при условии, что доля доходов от IT составляет не менее 70 %. По данным Минцифры России такие условия обеспечиваются в настоящее время только в 31 регионе России.

Напомним, по поручению президента в РФ реализуется комплекс мер поддержки IT-компаний, в частности, они освобождены от налога на прибыль, налогового, валютного и другого контроля на три года.

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# IT , налоги , программа поддержки

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