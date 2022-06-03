В Тюмени идет набор волонтеров в пункт приема гуманитарной помощи жителям Донбасса

Набор волонтеров для помощи в пункте приема гуманитарной помощи жителям Донбассе идет в Тюмени.

В функционал добровольцев входит дежурство в пункте приема во Дворце творчества и спорта "Пионер", формирование продуктовых и гигиенических наборов для взрослых и детей.

Всего 8 фур и 1 вагон с гуманитарной помощью направили из Тюменской области в южные регионы России, куда прибывают люди вынужденно покинувшие Луганскую и Донецкую народные республики за последние три месяца 2022 года.

Помимо этого, 1 фура доставила гуманитарный груз в город Краснодон в ЛНР.

Активную поддержку оказывают жители тюменского региона, организации, предприятия, общественные объединения.

Несмотря на то, что уже проделана огромная работа по сбору продуктов и товаров первой необходимости, помощь все также остается актуальной. Пункты сбора работают в прежнем режиме. Волонтеры принимают от жителей города новую одежду и обувь любых размеров, фасонов и сезонов для мужчин, женщин, детей, продукты с длительным сроком хранения в небьющейся таре (консервы, крупы, макароны, кондитерские изделия, воду, чай, кофе, сахар, соль, детское питание - растворимые каши, смеси, пюре и т. д), средства личной гигиены для взрослых и детей, душевные принадлежности, постельное белье, полотенца, канцелярию (цветные карандаши, фломастеры, краски, альбомы, тетради, раскраски и. т. д), одноразовую посуду, удлинители, мелкую бытовую технику – все то, что регулярно используется человеком в быту.

Чаще тюменцы стали приносить в пункты приема корма для животных, которые также нуждаются в нашей поддержке.

"Не могу остаться в стороне, происходящее до сих пор не отпускает, - поделилась жительница областной столицы Елена Иванова, которая пришла в пункт приема гуманитарной помощи. - Недавно я задумалась и о животных, которые в спешке со своими хозяевами покинули дома. Помимо гуманитарной помощи для людей, мне захотелось помочь братьям нашим меньшим. Происходящее заставило меня замедлиться, а не проскочить мимо".

Адреса пунктов приема гуманитарной помощи в Тюмени:

- Дdорец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46). График работы – ежедневно с 8 до 18 часов.

- Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а). График работы – круглосуточно, без выходных.

- Региональный центр "Семья" (ул. Амурская, 150). График работы – круглосуточно, без выходных.

- Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (проезд Солнечный, 10/1). График работы - в будни с 9 до 16 часов 30 минут.

По вопросам гуманитарной помощи обращаться по телефонам: 8-919-952-64-14 - Анастасия Баканова, 8-919-922-65-50 - Мария Симонова.

Информация по волонтерскому корпусу: 8 (3452) 29-03-01.