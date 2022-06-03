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Тюменская компания заплатит пострадавшей в ДТП 300 тысяч рублей

Общество, 14:32 03 июня 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

300 тыс. рублей компенсации морального вреда выплатит пострадавшей в ДТП жительнице Тюменской области ООО "Дом-Строй", сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Кроме того, согласно заключенному мировому соглашению, ответчик возместит более 30 тыс. рублей судебных расходов.

Как установил суд, 10 мая 2021 года на 77 км автодороги Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск водитель допустил наезд на движущуюся впереди Toyota Corolla, которую отбросило на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем "Лада".

В результате пострадавшая получила множественные переломы и находилась на стационарном лечении в областной больнице № 23 Ялуторовска. Виновник ДТП - водитель ООО "Дом-Строй". Отмечается, что ответчик не интересовался судьбой женщины и не принес никаких извинений. В суде стороны заключили мировое соглашение.

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# ДТП , суд

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