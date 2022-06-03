ГИБДД Тюменской области проверит водителей на трезвость
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Сплошная проверка водителей на трезвость проходит в Тюмени 3 июня. Аналогичные рейды в муниципалитетах пройдут 4 и 5 июня.
"К мероприятиям по противодействию пьяному вождению привлечем активистов дорожной безопасности, представителей общественности и администраций сельских муниципальных образований", - отметили в региональной Госавтоинспекции.
В 2022 году сотрудники ГИБДД отстранили от участия в дорожном движении 3 тыс. 23 водителя в состоянии опьянения, все они привлечены к ответственности.