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ГИБДД Тюменской области проверит водителей на трезвость

Общество, 15:07 03 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошная проверка водителей на трезвость проходит в Тюмени 3 июня. Аналогичные рейды в муниципалитетах пройдут 4 и 5 июня.

"К мероприятиям по противодействию пьяному вождению привлечем активистов дорожной безопасности, представителей общественности и администраций сельских муниципальных образований", - отметили в региональной Госавтоинспекции.

В 2022 году сотрудники ГИБДД отстранили от участия в дорожном движении 3 тыс. 23 водителя в состоянии опьянения, все они привлечены к ответственности.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяная езда , рейды

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