Детская уличная площадка будет работать в музее "Усадьба Колокольниковых" все летние выходные

| Фото: музей «Усадьба Колокольниковых» | Фото: музей «Усадьба Колокольниковых»

Летняя уличная площадка для детей будет работать в музее "Усадьба Колокольниковых" все лето по субботам и воскресеньям. Начало в 12 часов.

В июне тематика Россия в истории Востока. Гости познакомятся с культурой и традициями двух стран: России и Японии, узнают об особенностях национальной одежды, музыки и театра, создадут национальные традиционные атрибуты своими руками.

Июль познакомит с историей России. Будут праздники: День Ивана Купала, День семьи, любви и верности. Предложат и квест ко Дню этнографа, а также мастер-класс по сувенирам.

В августе намечена историческая игротека. Гости узнают об играх, бытовавших на территории Тобольской губернии. А в конце месяца разработают собственную игру-бродилку.

Первая встреча 4 июня.

Подробности по телефону +7(3452)46-49-63.