Родительская конференция "За безопасное детство – вместе" прошла в Тюменском районе

Фото со страницы Тюменского района в соцсети Фото со страницы Тюменского района в соцсети

Конференция "За безопасное детство – вместе" прошла в школе села Червишево Тюменского района в День защиты детей.

Представители родительского комитета, районного "Совета родителей" и "Совета отцов", руководителей образовательных организаций обсудили организацию занятости, отдыха и оздоровления детей в дни каникул, профилактику детского травматизма, сообщает пресс-служба главы Тюменского района

Главный педиатр областной больницы № 19 Нина Грекова рассказала, как уберечь ребенка от травм во время активного отдыха. Заведующая Винзилинским детским садом "Малышок" Елена Дремина поделилась опытом закаливания детей, обсудила с родителями этапы закаливания и разные методы.

В завершение встречи для родителей провели дегустацию школьных завтраков и обедов. Каждый смог оценить качество блюд, а представитель организатора питания ответила на вопросы о сбалансированности и витаминизации школьного меню.

"Взаимодействие родителей и образовательных организаций налажено давно и дает хороший результат. Конструктивно решаются важнейшие проблемы воспитания детей как в семье, так и вшколе", - прокомментировала начальник районного управления образования Ольга Буторина.

Евгений Бабенко