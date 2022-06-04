Арт-объект в виде карты России установят в Тобольске

Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Арт-объект в виде карты России установят в Тобольске в День России 12 июня. Совместную акцию проведут городской мультицентр "‎Моя территория"‎ и школьники из детского технопарка "‎Кванториум-Тобольск"‎.

"Наши гости мультицентра смогут оставлять на карте отметку - из какого города они переехали в Тобольск", - рассказала директор мультицентра Екатерина Лезнева.

Также тоболяки и гости города смогут поучаствовать в квизе о России, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".