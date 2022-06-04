  • 4 июня 20224.06.2022суббота
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Арт-объект в виде карты России установят в Тобольске

Общество, 14:39 04 июня 2022

Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Арт-объект в виде карты России установят в Тобольске в День России 12 июня. Совместную акцию проведут городской мультицентр "‎Моя территория"‎ и школьники из детского технопарка "‎Кванториум-Тобольск"‎.

"Наши гости мультицентра смогут оставлять на карте отметку - из какого города они переехали в Тобольск", - рассказала директор мультицентра Екатерина Лезнева.

Также тоболяки и гости города смогут поучаствовать в квизе о России, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:39 04.06.2022Арт-объект в виде карты России установят в Тобольске
13:32 04.06.2022370 пар выпускников станцуют вальс на набережной в Тюмени
12:53 04.06.2022Молодую пациентку с инсультом спасла скорая помощь в Нижней Тавде
12:37 04.06.2022 В Тюмени участники проекта "Отряды мэра" освоят 50 профессий