Арт-объект в виде карты России установят в Тобольске
Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"
Арт-объект в виде карты России установят в Тобольске в День России 12 июня. Совместную акцию проведут городской мультицентр "Моя территория" и школьники из детского технопарка "Кванториум-Тобольск".
"Наши гости мультицентра смогут оставлять на карте отметку - из какого города они переехали в Тобольск", - рассказала директор мультицентра Екатерина Лезнева.
Также тоболяки и гости города смогут поучаствовать в квизе о России, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".