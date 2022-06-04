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Тюменский застройщик устроил для детей пиратскую вечеринку

Общество, 10:04 04 июня 2022

ГУС Тюменской области

Тюменский застройщик "Меридиан" провел пиратскую вечеринку для детей из реабилитационного центра "Семья" и местных ребят в рамках тематической акции Минстроя РФ. На закрытой территории ЖК "Первая Линия. Гавань" капитан Зоркий глаз со своей командой искал настоящие сокровища, сообщает ГУС Тюменской области.

Морские баталии развернулись посреди полуразрушенного деревянного корабля, матросских сундуков и дубовых бочек. Юные "пираты" соревновались в ловкости и разгадывали тайны семи морей. В конце их ждали сладкие сокровища.

"Такие акции для детей востребованы и не только по большим праздникам, - говорит генеральный директор ГУ "Меридиан" Денис Гулаков. – Уделять ребятишкам внимание и дарить приятные впечатления – самые простые, но нужные аспекты, которые играют большую роль в воспитании достойных личностей".

ГУС Тюменской области

К акции Минстроя, которая организована в рамках Дня защиты детей, присоединились и компании стройиндустрии. Они оказали финансовую поддержку патронатным семьям.

"Международный день защиты детей – радостный праздник. И здорово, что в этот день устроители праздника пригласили наших детей на мероприятие. У детей глаза светились радостью и счастьем. И смотря на них, счастливы были и мы, взрослые. Полученных эмоций детям хватит надолго", - сказала специалист по организации воспитательного процесса центра "Семья" Елена Бирюкова.

ГУС Тюменской области

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# ГУС Тюменской области , дети , строительство

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