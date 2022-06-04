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17-летнюю омичку ищут в Тюмени

Общество, 09:39 04 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полину Порублеву 2005 года из Омска, которая ушла из дома 1 июня, ищут волонтеры не только на территории родного города, но и в Тюмени. Есть предположения, что 17-летняя девушка могла отправиться в соседний регион.

Информацию о поиске омички разместили волонтеры ПО "Белая Сова – Тюмень". Они обращаются к жителям города, региона с просьбой помочь с установлением местонахождения Полины. Сделать это можно по телефону поискового отряда 8-932-32-39-911 или отправить информацию на почту: poisksova@gmail.com.

Также позвонить по телефонам полиции: 02/102 и в Омске - 8 (3812) 79-35-02 - отдел полиции №7.

vk.com/poisksova | Фото: vk.com/poisksova

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