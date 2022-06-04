Тюменских молодых управленцев приглашают на Всероссийский форум ОстроVа

Фото: ostrova-forum.ru Фото: ostrova-forum.ru

Молодых управленцев из Тюменской области приглашают на Всероссийский форум ОстроVа, который пройдет на Сахалине с 13 по 19 августа.

Форум ОстроVа будет посвящен вопросам управления, организации и создания условий для развития молодежи на территории Дальнего Востока, включая Сахалинскую область.

Участниками могут стать молодые люди от 18 до 35 лет - лидеры студенческих объединений, некоммерческих организаций или предприниматели.

Заявки на участие в форуме ОстроVа принимаются до 15 июня через платформу АИС Росмолодежь, сообщает "Мой портал".