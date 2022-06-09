Тюменцам расскажут о лучших практиках борьбы с бедностью

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Опыт в сфере борьбы с бедностью, накопленный в Тюменской области, обсудят благотворители и волонтеры. Конференция "Лучшие практики СО НКО в направлении борьбы с бедностью: опыт и перспективы" состоится в "Точке кипения" в Тюменском технопарке 21 июля.

Ведущие региональные эксперты расскажут о наиболее перспективных тенденциях, трендах и инструментах помощи людям с доходами ниже прожиточного минимума. Так, будут рассмотрены возможности использования в этих целях ресурсно-ориентированных моделей социального взаимодействия и неденежной экономики.

Кроме того, команда Альянса социально ориентированных НКО Тюменской области презентует новую инициативу “Дари час”. Проект продолжает успешные инициативы "Тюменская дармарка" и "Банк еды – Дари еду".

Желающим принять участие в конференции необходимо пройти предварительную регистрацию, заполнив форму. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8(3452) 38-18-14 или на адрес электронной почты politreyd@bk.ru. Начало - в 10 часов.