Большой пряничный пазл соберут на фестивале в Заводоуковске

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Большой пряничный пазл соберут на I окружном историко-гастрономическом фестивале "Колмаковский пряник" в День города Заводоуковска 25 июня.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заместитель директора Заводоуковского культурно-досугового центра Ирина Козлова.

"Фестиваль мы хотим сделать традиционным. А символ мероприятия - пряник - брендом нашего округа и города. В дальнейшем, возможно, создадим какую-нибудь марку. Событие также имеет историческое направление. На заводоуковской земле жила купеческая династия Колмаковых, и одной из их деятельностей была выпечка пряников. Так мы напомним горожанам об их корнях", - сказала она.

Одним из мероприятий фестиваля станет конкурс-выставка пряников "Кулинарный профи". Пекарни, кафе и точки общественного питания представят свою выпечку, а жюри выберет лучшего мастера пряничного дела. В народном голосовании участники поборются за приз зрительских симпатий. Победители получать дипломы и памятные призы.

Также на празднике для детей 8-10 лет пройдет конкурс "Остров сладкоежки". Специалисты Заводоуковского библиотечного центра устроят сити-квест "Тайны пряничного города". Гостей пригласят на мастер-класс по изготовлению пряников из солёного теста, в интеллектуальный тир, на игру-бродилку и другие станции.

Юлия Карандашева