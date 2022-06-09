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В Тюмени откроют виртуальный офис Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов

Общество, 09:18 09 июня 2022

Пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: Пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

Второй "КвантоФест" откроет двери для любителей науки 10 июня, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Участники образовательной смены "Кванторианских каникул" посетят образовательные площадки и услшыат защиту восьми проектов. Они побывают на открытии виртуального офиса тюменского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

"КвантоФест" состоится в 14 часов в Детском технопарке "Кванториум" по адресу пр. Геологоразведчиков, 6а. Регистрация по ссылке.

У жителей Тюмени и других муниципальных районов будет возможность принять участие в фестивале в онлайн формате. Трансляция пройдет в группе в соцсети ВКонтакте.

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