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В Тюмени самую короткую улицу исторического центра ремонтируют по нацпроекту

Экономика, 18:06 08 июня 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Улицу Кирова, одну из самых коротких в исторической части Тюмени, отремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает администрация города. Подрядная организация приступила к работам в начале мая.

Здесь планируется заменить покрытие проезжей части протяженностью 0,93 км. Частично на объекте уже проведены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, демонтажу старых тротуаров и бортового камня.

"Перекрывать улицу полностью не планируется, так как решено ремонтировать дороги участками в границах кварталов. Первый расположен на отрезке от улицы Советской до улицы Володарского", – рассказал начальник участка ДРСУ-7 "ТОДЭП" Максим Краев.

Сейчас ведется установка гранитных бордюров, устройство тротуаров и плавающих колодцев. После строительных работ приступят к укладке щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

На объекте задействовано 15 специалистов и 10 единиц техники. Планируется, что работы будут завершены к концу июня, затем дорожники приступят к ремонту следующего участка ул. Кирова.

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# ремонт дороги

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