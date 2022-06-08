В Тюмени самую короткую улицу исторического центра ремонтируют по нацпроекту

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Улицу Кирова, одну из самых коротких в исторической части Тюмени, отремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает администрация города. Подрядная организация приступила к работам в начале мая.

Здесь планируется заменить покрытие проезжей части протяженностью 0,93 км. Частично на объекте уже проведены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, демонтажу старых тротуаров и бортового камня.

"Перекрывать улицу полностью не планируется, так как решено ремонтировать дороги участками в границах кварталов. Первый расположен на отрезке от улицы Советской до улицы Володарского", – рассказал начальник участка ДРСУ-7 "ТОДЭП" Максим Краев.

Сейчас ведется установка гранитных бордюров, устройство тротуаров и плавающих колодцев. После строительных работ приступят к укладке щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

На объекте задействовано 15 специалистов и 10 единиц техники. Планируется, что работы будут завершены к концу июня, затем дорожники приступят к ремонту следующего участка ул. Кирова.