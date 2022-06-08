Сбербанк сделал потребительские кредиты для зарплатных клиентов еще выгоднее

| Фото: sber.ru | Фото: sber.ru

Минимальная ставка на потребительские кредиты до миллиона рублей для зарплатных клиентов банка стала ниже, чем ставка для остальных клиентов на 3 п. п. Ранее разница ставок была 1 п.п. Такое изменение произошло в рамках снижения процентных ставок в Сбербанке 28 мая, сообщает пресс-служба банка.

Таким образом, минимальная ставка по потребительским кредитам для зарплатных клиентов на суммы от 300 тысяч до одного миллиона рублей составляет 15,9%, в то время как для остальных клиентов — 18,9%, на сумму до 300 тысяч рублей —16,9%, вместо 19,9%.

"Мы понимаем, как важно сейчас поддерживать людей. Потребительские кредиты — один из самых популярных продуктов на финансовом рынке, поэтому наша задача, сделать их максимально выгодными для большего числа наших клиентов. Снижение ставок на самые популярные кредиты — важный шаг для нас и для людей, которые получают зарплату на карту Сбера", – рассказала директор дивизиона "Социальные и зарплатные решения" Сбербанка Екатерина Гарцева.

Это не первое расширение привилегий для зарплатных клиентов, которое сделал Сбер в 2022 году. Ранее для них стало доступно еще больше выгодных предложений от компаний экосистемы и партнеров. В частности, подписка СберПрайм на три месяца за рубль, возможность получить 10 тыс. рублей кешбэка на карту после покупки автомобиля через СберАвто, скидка в 20% на страховые продукты и другие.

Привилегии дополнили существующие бонусы зарплатных клиентов Сбера: пониженные ставки по потребительским кредитам и ипотеке, возможность воспользоваться сервисом "Деньги до зарплаты" и взять до половины зарплаты на один месяц по фиксированной стоимости, скидки на сервис "Налоговый вычет" и на тарифы "СберМобайл".