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Более полутора миллионов жителей УФО проголосовали за объекты благоустройства в городах

Общество, 11:11 09 июня 2022

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

1 млн 563 тыс. жителей Уральского федерального округа приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Всего выбо сделали 10,5 млн граждан, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УФО.

Полпред Владимир Якушев поблагодарил жителей округа за активное участие в голосовании: "Уверен, все проекты будут реализованы в лучшем виде. И территории, которые выбрали вы, сделают наши города и поселки красивее, безопаснее и комфортнее!"

Лидерами голосования стали три региона УФО: Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская и Свердловская области.

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