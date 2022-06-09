Более полутора миллионов жителей УФО проголосовали за объекты благоустройства в городах

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

1 млн 563 тыс. жителей Уральского федерального округа приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Всего выбо сделали 10,5 млн граждан, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УФО.

Полпред Владимир Якушев поблагодарил жителей округа за активное участие в голосовании: "Уверен, все проекты будут реализованы в лучшем виде. И территории, которые выбрали вы, сделают наши города и поселки красивее, безопаснее и комфортнее!"

Лидерами голосования стали три региона УФО: Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская и Свердловская области.