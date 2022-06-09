473 светильника заменят на улицах Тобольска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уличное освещение установят на автомобильных дорогах общей протяженностью 6 км в Тобольске, сообщает администрация города. В городе заменят 473 светильника, 1 км кабельных линий, 9 км самонесущего изолированного провода.

Строительство освещения предусмотрено на пяти участках: ул. Самаровская, 4-я Северная, участок ул. Ремезова вдоль ледового дворца "Кристалл", Уватский тракт и Верхнефилатовская. 80 опор освещения и 50 прожекторов архитектурно-художественной подсветки демонтируют и заменят.